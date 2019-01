Hieltiten mear Harnzers kinne reanimearje

Yn gearwurking mei de gemeente Harns hat de EHBO-ôfdieling de ôfrûne moannen in grut tal kursussen jûn.

Boargemaster Sluiter en syn frou en de wethâlders Boon en Kuiken kinne no ek reanimearje en in AED betsjinje. Dat jildt ek foar in tal gemeenteriedsleden.