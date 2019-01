Van Klaveren wol aksje fan polityk Den Haag om konteners

Boargemaster Van Klaveren wol in oare status foar problemen mei konteners. As it sjoen wurdt as in oaljeramp is it Ryk ferantwurdlik foar it ôfhanneljen derfan en ek foar de kommunikaasje.

Rykswettersteat wol dêr net oan. Van Klaveren wol no mei de boargemasters fan de oare Waadeilannen nei Den Haag, om mei politisy te praten. Dêr is it no it momint foar, seit er.