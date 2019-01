Situaasje kontenerramp wurdt opskaald nei GRIP-4

Direkteur Lutz Jacobi fan de Waadferiening is wiis mei it beslút om op te skalen nei GRIP-4. Op koarte termyn is dit neffens har in goede maatregel. "No is der lang om let ien punt dêr't alles sammele wurde kin en besluten wurdt wat de ynset wêze moat." Op langere termyn toant it neffens har oan dat der in dúdlike needsaak is foar ien sintraal orgaan dat it foech hat oer de Waadsee.

Alvestêdetocht-systeem

Jacobi wol dat it Waad yn fjouwer parten opdield wurdt. Se pleitet foar in soarte fan Alvestêdetocht-systeem mei rayonhaden. Elts stik moat dan in eigen rayonbehearder krije. "Sa kinne wy alles goed op elkoar ôfstimme en de aktuele situaasje trochjaan."

Ien fûst

Jacobi ferwachtet dat it 'gedonder' mei de konteners op see noch wol in pear moannen duorje sil. "Op de lange termyn moat der ien behear komme foar it Waad, in soarte fan Deltakommissaris, om alle belangen te besjen. Der moat stjoering op komme. No is it de tiid om mei de provinsje, it Waad, oanbelangjende gemeenten, natuerorganisaasjes en de Feilichheidsregio ien fûst te meitsjen nei Den Haach."