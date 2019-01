Wetterskip Fryslân ropt frijwilligers op: "Bliuw by de seediken wei"

De ôfrûne dagen hawwe ferskate minsken holpen mei it oprêden fan de rommel dy't oanspielde op de seediken, nei't kontenerskip MSC Zoe ferskate konteners ferlear. Guon frijwilligers rieden mei de auto op de seedyk, wylst dat net mei. Nettsjinsteande ha de diken net yn gefaar west, seit Flikkema. "Der leit allinnich in hiel soad rommel. Mar fierder is der neat oan de hân."

Dochs sil der de kommende dagen ekstra tafersjoch wêze by de seediken, ek mei it each op de foarseine stoarm fan tiisdei. Flikkema: "It hinget der om. It wetter sil sa om it 'waarschuwingspeil' hingje. Fan dat momint ôf kinne wy der foar kieze om 'beperkte dijkbewaking' yn te stellen. Mar it doel fan it ekstra tafersjoch is benammen om te sjen hoefolle rommel der op de diken oanspielt. Der binne noch altyd konteners dy't kwyt binne. Jo witte nea wêr't se bedarje. Mocht dat op in seedyk wêze, dan kinne we dy fuortendaliks fuorthelje."

Grutste soargen

De grutste soargen hat Flikkema net oer de stoarm of de hege wetterstân. "Ik meitsje my benammen soargen oer de oanrin fan minsken nei de seedyk ta as der wer nije rommel leit. Us oprop is dan ek dúdlik: bliuw by de dyk wei. As de stoarm west hat, nimme wy de situaasje op en sjogge wy hoe slim it is. As wy wer help nedich ha, roppe wy seker wer frijwilligers op."