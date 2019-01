Seehûnen op It Gryn ha gjin lêst fan oanspielde rôze poppebadsjes

"It falt hjir gelokkich ta", seit Jan Willem Zwart fan Natuurmonumenten. "Wat opfalt, is dat der in soad rôze poppebadsjes op it strân lizze. Dat ha we allegear oprêden. Mei de kommende stoarm hâlde we it fansels yn de gaten. We hâlde ek kontakt mei de boargemaster fan Skylge dy't it behear oer It Gryn hat."

Seehûn

De Richel en It Gryn binne plakken dêr't in soad seehûnepups berne wurde. Neffens Zwart ha de bisten net folle lêst fan it oanspielde guod. "We wolle de seehûn sa min mooglik fersteure. Dêrom binne we hjir ek net mei in soad minsken. Op ien fan de oanspielde kessens seach ik in spoar fan in seehûn. Dy wie blykber nijsgjirrich hoe't it derút seach."