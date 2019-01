Undersykster docht no wol hiel aktueel ûndersyk nei plastic yn see

De wichtichste fraach dy't minsken stelle, is hoe skealik al dat plastic yn de see is. Dat hinget der hiel bot fan ôf hoe grut it plastic is, fertelt ûndersykster Bravo Rebolledo. Ek de soart en de fraach oft it plastic driuwt of sinkt is fan belang. Plastic dat sinkt yn de see bliuwt yn elts gefal bûten berik fan de measte seesûchbisten, lykas brúnfisken of seehûnen. Dizze bisten dûke nammentlik net sa djip.

Autobumper yn 'e mage

It plastic kin fansels wol fierder nei it noarden reizigje troch seestromingen en dan kin it bygelyks skealik wêze foar potfisken. Mar dy hawwe neat yn de Noardsee of Waadsee te sykjen. As sy der al binne, giet der meastentiids wat net goed. By Dútslân is der al ris in potfisk fûn mei in autobumper yn de mage.