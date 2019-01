In Iepen Hert: it Hartcentrum fan Medisch Centrum Leeuwarden

Jierliks moat it Hartcentrum Friesland al syn sifers trochjaan en hjir út blykt dat it hertsintrum it goed docht. Neffens sjirurch John Bol Raap komt it foar in grut part troch it team. "Ik denk dat ons hartcentrum het daarom zo goed doet. De hele keten is goed. Niet alleen de chirurg, maar ook de verpleging, intensive care, de anesthesie. Iedereen heeft zijn eigen rol in de operatie en dat werkt alleen als iedereen elkaar kan aanspreken op momenten dat het minder goed gaat."

Mear operaasjes

Dizze status betsjut ek dat it sintrum in soad sjirurgen nei it Noarden lûkt. Yn 2010 wiene der noch fjouwer hertsjirurgen; op dit stuit binne dat der al sân. Dit hat ek ta gefolch dat it tal hertoperaasjes hast twa kear sa folle wurden is. Fan 400 operaasjes yn 2004 en nei in goed 700 yn 2018.

Koartere wachttiden

Neist it tal operaasjes hat it sukses fan it hertsintrum ek gefolgen foar de wachttiden foar operaasjes. Dy binne fan fyftjin wiken nei twa wiken gong yn de lêste jierren. En as lêste wurde der hieltyd mear spesjalistyske operaasjes dien, lykas it ferfangen fan in hertklep mei in iepen hertoperaasje en fia de ljisk.