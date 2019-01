Noardwesterstoarm op komst: kearslûzen ticht en noed oer oanspielen kontenerguod

Tsjinstregeling

De earste boat fan en nei Skylge fart tiisdei ek net fanwege it waar. It giet dan om de boat fan 7 oere fan Skylge en dy fan kertier foar tsienen nei Skylge. Rederij Doeksen ferwachtet dat de steiger troch it hege wetter net berikt wurde kin.

Kontenerguod

It Fryske Gea is benaud dat troch de stoarm ek it bûtendyks gebiet te meitsjen krijt mei kontenerguod. It giet dan om 4200 hektare tusken Zwarte Haan en Holwert.