Twa Fryske kânshawwers foar it 'Appeltje van Oranje'

Twa Fryske projekten meitsje kâns op it 'Appeltje van Oranje 2019'. It giet om de simmerskoalle fan opfangorganisaasje Fier en it doarpssintrum De Beijer út Rinsumageast, dat it moetingsplak foar it doarp is. Lanlik sjoen binne noch fjirtich projekten yn de race foar ien fan de trije 'Appeltjes'.