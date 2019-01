Foarstanners fan sânwinning melde har mei spandoeken yn De Fryske Marren

De lokale nijswebside GrootDeFryskeMarren.nl hat in brief krigen fan in âldjiersploech dy't seit ferantwurdlik te wêzen. Neffens it skriuwen giet it om in freoneploech dy't it net iens is mei al it negative nijs oangeande de sânwinningsplannen yn de Iselmar.

Petysje fan tsjinstanners al 11.000 kear tekene

It is foar it earst dat ek foarstanners fan de sânwinning har melde. De tsjinstanners binne al langer oan it aksjefieren. Sa hawwe se in online-petysje opset dy't yntusken goed 11.000 kear ûndertekene is. De tsjinstanners wolle net dat it bedriuw Royal Smals tastimming krijt om de kommende 30 jier sân út de Iselmar te heljen. Se binne benaud foar ûnder oare lûdsoerlêst en skea oan de natoer.

De gemeenteried fan De Fryske Marren hat it definitive beslút oer de sânwinning útsteld. Dat hawwe se dien om't der fragen wiene oer de beslútfoarming oant no ta. Dêr waarden sels yn de Twadde Keamer fragen oer steld en neffens de koälysjepartijen moasten dy fragen earst beäntwurde wurde foardat der in beslút naam wurde kin oer de sânwinning. Letter dizze moanne soe it opnij op de aginda komme moatte.