Boargerinisjatyf bringt helpaksjes kontenerramp yn kaart

Om't de ryksoerheid de kontenerramp op de Noardsee net ta nasjonale ramp útropt binne in tal belutsen boargers in inisjatyf begûn om in bettere koördinaasje en kommunikaasje ta stân te bringen by de himmelaksjes. Neffens de inisjatyfnimmers ûntbrekt it dêr oant no te folslein oan.