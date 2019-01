Daan Breeuwsma: "De titel prolongearre op myn âlde dei is wol moai"

Daan Breeuwsma is sneintemiddei foar de twadde kear Nederlânsk kampioen shorttrack wurden. De man út Akkrum wûn op it iis fan Thialf foar Itzhak de Laat fan Ljouwert (twadde). Sven Roes út Gytsjerk waard ferrassend tredde. Troch de winst is Breeuwsma der wis fan dat hy takom wike meidocht oan it EK shorttrack yn Dordrecht.