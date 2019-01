Cambuur ferliest oefenwedstriid tsjin KV Mechelen

Cambuur begûn goed oan it duel. Yn it begjin fan de wedstriid wiene de Ljouwerters in pear kear gefaarlik, mar ûnder oare Nigel Robertha slagge der net yn in doelpunt te meitsjen. Dêrnei waard Mechelen sterker. Krekt foar it skoft wie it dan ek Gustav Engvall dy't de Belgen op 1-0 sette.

Yn de twadde helte spile Cambuur mei alve nije spilers. Kevin Jansen, dy't sneintemiddei oanlutsen waard troch de Ljouwerters, makke sa syn debút. Nei in lyts oerke fuotbal waard it 2-0 foar Mechelen. Togui mocht in penalty nimme nei in oertrêding op De Camargo.