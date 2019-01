De konteners lizze yn de Noardsee yn it gebiet boppe Skylge oantemei it gebiet boppe Skiermûntseach. Mei de tweintich konteners dy't oanspield binne is no fan hast alle konteners bekend wêr't se bedarre binne.

De kommende tiid moat útsocht wurde hoe't de konteners, dy't no fûn binne, út it wetter helle wurde moatte.