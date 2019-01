Nijste oanwinst Cambuur: middenfjilder Kevin Jansen

Fuotbalklup Cambuur hat nije fersterking foar yn it middenfjild. De 26-jierrige Kevin Jansen sil him per direkt oanslute by de seleksje fan René Hake. Hy hat syn hantekening setten ûnder in kontrakt foar de rest fan it seizoen. Hy komt oer fan N.E.C. Nijmegen.