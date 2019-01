Hoarding: "Ik kin it allegear noch brûke"

Fersteuring

Hoarding is in fersteuring dy't sûnt 2013 offisjeel erkend is. Hoarders kinne net genêze, seit psycholooch Irma van Steijn, dy't dizze minsken wol yn de praktyk hat. It is wol mooglik om se te helpen, mar dat moat hiel foarsichtich en mei in soad geduld. De begelieding moat der neffens har op rjochte wêze om kontrôle te krijen oer de fersteuring.

Dat minsken hoarde kin hiel ferskillende oarsaken hawwe. Faak binne it kombinaasjes fan redenen en hast altyd yn de kontekst fan iensumens. Sa komt in fersteuring yn it autistysk spektrum faak foar by hoarders.