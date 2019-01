Daan Breeuwsma en Lara van Ruijven pakke Nederlânske titel shorttrack

Manlju

Ien ding is wis: Sjinkie Knegt wurdt net de nije Nederlânsk Kampioen. Hy rekke blessearre troch in ûngelok mei in heftruck. Wol skoot hy sa no en dan oan as ko-kommentator.

Ferline waard Daan Breeuwsma fan Akkrum foar it earst Nederlânsk Kampioen. Hy is no wer favoryt, mar hat konkurrinsje fan de Ljouwerter Itzhak de Laat. En wat kin it talint Jasper Brunsmann fan Twellingea? Of is Dennis Visser fan De Lemmer in outsider?

Froulju

By de froulju wûn ferline jier Yara van Kerkhof. Suzanne Schulting wie doe siik, mar is no de absolute favoryt. De no 21-jierrige Schulting wûn yn 2017 it NK en sil yn tarieding op it EK har foarm sjen litte wolle. Van Kerkhof is de grutste konkurrint, mar ek Rianne de Vries fan Akkrum en Lara van Ruijven binne kânshawwers.