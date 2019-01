Minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat soe sneintemiddei in besite bringe oan Skiermûntseach. Dat soe se dwaan om't se mei eigen eagen sjen woe wat der dien wurdt om it strân skin te krijen. Se hat har besite oan it eilân lykwols ôfsein.