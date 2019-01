Kontenerskippen lykje hieltyd mear de grinzen op te sykjen

Baas boppe baas

It skip kin mear as 19.000 konteners ferfiere. It wie by oplevering yn 2015 it grutste kontenerskip fan de wrâld. Dat rekôr waard al yn 2017 ferbrutsen en yntusken binne der skippen dy't plak hawwe foar mear as 21.400 konteners. MSC is al dwaande mei nije skippen dy't dat oantal wer oertreffe kinne.

Jild

Dat de kontenerskippen hieltyd grutter wurde, hat foar in part te krijen mei jild. Mear konteners betsjut mear jild. Mear konteners betsjut legere kosten foar de reder. Boppedat ferbrûke gruttere skippen minder brânstof per kontener. Mar dan moatte dy megaskippen wol follâden wêze en dat slagget net altyd. Kuipers: "De rationaliteit bij de bestelling van schepen is soms ver te zoeken. Anders gezegd: het is een wedstrijdje ver-plassen van directeuren die niet achter willen blijven."