Aris yn eigen hûs te sterk foar direkte konkurrint Feyenoord

Nei it skoft

Wêr Aris oan it begjin fan de wedstriid sa goed út de startblokken kaam, wie dat nei it skoft net sa. De Rotterdammers brochten de stân healwei it tredde kwart op 49-60. Troch ûnder mear fiif punten fan David Michaels kamen de Ljouwerters wer werom ta 58-62. It tredde kwart krige hjirmei dus gjin winner.

Ek yn it fjirde kwart giene beide ploegen lyk op. De thúsploech begûn wat better en dus kaam mei noch 6.16 op de klok in likense stân op it skoareboerd: 68-68.

Diskwalifisearjende fout

Net folle letter krige Feyenoord noch in klap te ferwurkje. Mei noch 5:27 te spyljen waard topscorer Trevor Setty it fjild ôfstjoerd mei in diskwalifisearjende fout troch in klap yn de rjochting fan Michaels.

Goed slot

De earste foarsprong foar Aris sûnt it earste kwart kaam mei noch 4:18 op de klok op it boerd troch in trijepunter fan Masterson: 76-73. De Ljouwerters waarden dernei hieltyd better en dus koe de foarsprong útwreide wurde. Mei noch oardel minút oer wie de oerwinning foar Aris al sawat wis: 86-75. De einstân wie úteinlik 90-79.

Troch de oerwinning bliuwe de Ljouwerters op it sechsde plak yn de Dutch Basketball League. Aris hat no tsien punten út santjin wedstriden. Twa mear as Rotterdam en likefolle as de Den Helder Suns.