Minister komt snein nei Skiermûntseach

Gjin ferlet fan nije frijwilligers

Sneontejûn melde de gemeente Skiermûntseach noch dat der foar snein gjin nije frijwilligers nedich binne. Oant no ta is der ûngefear 220 ton ôffal ophelle op Skiermûntseach. De gemeente is bliid mei de help fan alle frijwilligers en it leger. "Deze samenwerking is hartverwarmend om te zien, een mooi voorbeeld van gemeenschapszin," sa lit boargemaster Ineke van Gent witte.