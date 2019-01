Hoolwerf wint njoggende KPN Maraton Cup, Bergsma giet ûnderút

Ronde foarsprong foar grutte kopgroep

Nei 40 ronden waard de earste slach makke. In groep fan tolve man pakte, nei in flinke striid, in ronde foarsprong. By de koprinners ûnder oare Nederlânsk kampioen Arjan Stroetinga, de Belg Bart Swings, Ingmar Berga, Crispijn Ariëns en Peter Michael út Nij-Seelân.

Jorrit Bergsma seach it gefaar en sprong nei de kopgroep ta. Ek Sjoerd den Hertog slagge dêr, mei de help fan in ploeggenoat, yn.

Ekstra ronde foar fjouwer man

Yn de ronden dêrnei besochten in soad manlju ek om in ronde foarsprong te pakken. Dat slagge mei noch tritich ronden te gean úteinlik Jouke Hoogeveen, mar tagelyk pakten Jorrit Bergsma, Mats Stoltenborg, Bart Hoolwerf en Peter Michael in twadde ronde foarsprong.

Pech foar Bergsma

Mei noch tsien ronden te gean moast it peloton ôfsprinte foar it fyftjinde plak. Yn de gaos fan de sprint gie Jorrit Bergsma ûnderút yn de bocht. Dêrmei wiene der noch mar trije manlju oer dy't de oerwinning pakke koene.

Yn de einsprint wie Bart Hoolwerf de rapste, foar Mats Stoltenborg en Peter Michael.