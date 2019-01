Gjin ferrassingen by foarrondes NK shorttrack

Omrop Fryslân docht snein live ferslach fan de finales fan it NK shorttrack. It set sneintemiddei om 13 oere útein. Earst folget de 1500 meter, dêrnei de 500 en de 1000 meter. Fan dy lêste twa ôfstannen moatte ek de heale finales noch riden wurde. Oan de ein fan de middei ride de best klassearre riders noch de 3000 meter. It kommentaar fan út Thialf wurdt fersoarge troch Andor Faber.