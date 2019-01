€astermar wer gewoan Eastermar

Se ha der it hiele jier op sitten; de eurotekens op de plaknammebuorden yn Eastermar. Sneontemoarn binne se fuort helle. De stikkers symbolisearren de miljoenen euro's dy't troch de Postcodeloterij oer it doarp ferdield binne. Mar no't de nije Postcodekanjer yn Glimmen fallen is, is it foar de Eastermarders ek wol klear. Eastermar is wer gewoan Eastermar.