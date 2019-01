OmropTIP: Finales NK shorttrack snein live te sjen

By de froulju is de fraach eins net wa't Nederlânsk kampioen wurdt, mar earder wa't twadde wurdt. Want de grutte favorite is fansels Suzanne Schulting. Se is by de shorttrackwedstriden dit seizoen oant no ta yn topfoarm en rydt hast elkenien derôf. Ferline jier waard Schulting siik yn it wykein fan it NK en ûntbruts se, mar dit jier is se der wol by. Se sil sjen litte wolle dat de foarm yndie top is, hielendal mei it each op it Europeesk kampioenskip fan takom wike yn eigen lân.

Mooglik dat Rianne de Vries it Schulting wol lestich meitsje kin. Se liket op it NK patint te hawwen op tredde plakken, dêrfan hat se der al fiif. Mar De Vries sil no ek mear wolle. Ek fan bûten Fryslân komt der fansels konkurrinsje. Avalon Aardoom, Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof meitsje ûnderdiel út fan de nasjonale seleksje en sille ek meistride om de poadiumplakken.