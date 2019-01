LIVEBLOG: Dei 4 fan it kontenerdrama

Ek op sneon wurdt de help fan frijwilligers wer bot wurdearre. Op Flylân lykje de strannen foarearst skjin. At minsken dochs graach helpe wolle, kinne se mei in jiskepûde op in paad gean. De measte help is nedich op de oare eilannen. Goed hûndert frijwilligers komme hjoed nei Skylge om op te romjen. De boargemaster fan it eilân, Bert Wassink, seit op Twitter dat der genôch minsken binne en dat der net mear help nedich is.

Op It Amelân is alle help wolkom. Dêr wurde ferskate oprominisjativen opsetten. Om 12.30 oere wurdt der sammele by de wetterkant fan it strân fan Buren. Dêr wurde jiskepûden útdield troch de gemeente. It gebiet is net geskikt foar jonge bern. It wurdt oanret om waarme klean oan te dwaan. Minsken meie ek op eigen houtsje opromje: der lizze jiskepûden klear.

De boat nei Skiermûntseach siet sneontemoarn al stampfol. In soad frijwilligers komme nei it eilân om mei te helpen. Der ride ekstra bussen nei de strânopgang by paviljoen Marlijn. By de oergongen oan de ein fan de Badwei en Prins Bernhardwei lizze jiskepûden. Folle pûden kinne op in rige op it strân en/of op hopen boppe de floedstripe pleatst wurde. Dy wurde dêrnei ophelle troch in wein.

Fêstelân

Op it fêstelân wurdt de help ek wurdearre. Fia dizze link kinst sjen wêr'st helpste kinst.