Kollum: "Igor en Swartsje"

En doe kaam der in dei dat de baas en de frou it hûs ferkochten en yn in oar plak harren te wenjen setten. De katten moasten mei, want dêr binne we wiis mei. Swartsje ha ik yn in marterkoai fongen, it bist wie oars net te krijen. Dus moast se even troch de soere apel hinne bite. It ritsje nei it nije hûs wie net sa lang. Igor moast mar yn in doaze, sa wie it plan. No hie hy dêr wat in oar idee oer. It bloed streamde my by de hannen del, mar Igor yn in doaze soe neat wurde. Ik sei dat er mar neist my op de byridersstoel sitte moast.

No hat Igor it skurft oan auto's en no sette de baas him der ek noch yn. Mar ja, it koe net oars. Wy woene him net achterlitte. Hy wie aardich benaud en krûpte earst by my op skoat, dêr jankte er wat om, yn antwurd op sus Swartsje, dy't achter yn de bus stie. Ik ha him gerêststeld en wakker oer de kop aaid. Dat holp al. Op in stuit klom er op de hollesteun achter my en lei syn poat op myn bosk krollen. Sa binne we yn goed oerlis nei It Feen riden. Nee, net nei it Fean, mar nei It Feen, ús nije wenplak."