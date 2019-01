"Oaljerampeplan moat ynset wurde om Waadgebiet wer skjin te krijen"

"It is écht rampsillich"

De Waadferiening wol dat de problematyk in ramp neamd wurdt. "Ast sjochst nei hoe grut de problemen op it stuit binne, al dat pypskom op safolle plakken yn en om it Waadgebiet, dan kin ik net oars konkludearje dan dat it in ramp is", seit Jacobi. Dat der minsken binne dy oan it wurd 'ramp' twivelje, giet der by de direkteur net yn: "Litte wy dêr no net oer diskusjearje, it is écht rampsillich, sa'n grutskalige situaasje."

Jacobi wie freed de hiele dei yn 't spier op Skylge om frijwilligers te stypjen by it opromjen fan it oanspielde guod. "Ik ha op Skylge mei in frou praat dy't my fertelde dat se op it eilân noch jierren en jierren lang skuon fine dy't út konteners komme dy't earder in kear fan board slein binne. Ast dat realisearrest, dan kinst ek betinke hoelang't wy noch lêst hâlde fan 270 konteners mei guod."

Krisissituaasje of ramp?

Yn ús lân hawwe boargemasters, ministers of it steatshaad it foech om in saneamde krisissituaasje út te roppen ta ramp. De oerheid sil dan earst prate oer in krisis en operearje út in krisissintrum wei.

De direkteur fan de Waadferiening kin har emoasjes mar dreech de baas wêze. "Ik bin echt hiel lilk. Mei de skipfeart is it lestich ôfspraken te meitsjen. Dat dy konteners bygelyks net in chip hawwe wêrtroch'tst dy konteners maklik wer werom fine kinst, dat begryp ik echt net. Der is ek wol reden wêrom't ik sa lilk bin: de natuer kin nammentlik net foar harsels opkomme. Dus dogge wy it", sa beslút Jacobi.