Brok sprekt soargen út oer gefolgen fan oanspield kontenerguod

Fierder hie Brok it yn syn nijjierstaspraak oer it Rembrandtjier. "It is it jier fan de Gouden Iuw, 350 jier nei it ferstjerren fan Rembrandt." Ek woe de Kommissaris omtinken freegje foar it Steatejacht Friso dat 125 jier ferlyn fan de werf kaam en yn maaie 65 jier wurk docht as Steatejacht.

Jongerein

Ta einbeslút rjochte Brok him op de jongerein yn Fryslân: "Hjoed binne hjir op ús spesiale útnûging jongeren te gast dy't dit jier foar it earst of faaks foar de twadde kear stimme meie. It boadskip oan de jongerein is dat we ús yn dit hûs besykje yn te setten foar jim takomst. Dêrby wolle we graach witte wat jim wichtich fine. Dat kin troch fan 'e jûn en op oare momenten mei jim yn petear te gean. Dêrom is it dat we soargje moatte dat elkenien dêr in bydrage oan leveret troch te stimmen. It giet oer de takomst fan de leefomjouwing en ús lânskip, oer wat it erfskip fan Kulturele Haadstêd no krekt ynhâlde sil oer hoe't we de sfear fan ferline jier festhâlde kinne", spruts Brok de oanwêzige jongeren ta.