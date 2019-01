Ferdy Druijf giet net nei SC Cambuur. De spits fan Jong AZ makket it seizoen op hierbasis ôf by NEC. Tongersdei fertelde Foeke Booy, technysk manager fan Cambuur, noch dat de klup in petear hân hat mei Druijf, mar dat der mear ynteresse wie. Freed makken AZ en NEC bekend dat se in oerienkomst berikt hawwe.