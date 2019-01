Militêren helpe it hiele wykein op Skiermûntseach

Nei alle gedachten sil der freedtenacht troch it wetter en de wyn mear guod oanspiele. Om njoggen oere sneontemoarn hinne, as it wer leechwetter wurdt, sil besjoen wurde hoefolle nij guod oanspield is.

Oft de militêren ek nei snein op it eilân helpe mei opromjen, wurdt yn de rin fan sneon of snein besletten. Definsje seit dat de militêren fleksibel binne as de help op in oar eilân hurder nedich is. Foarearst is de help fan it leger nedich op Skiermûntseach.