"Wolkom yn 2019!", sei kommissaris fan de Kening Arno Brok freed yn syn nijjierstaspraak. Brok hie it yn syn taspraak ûnder oare ek oer de kontenerramp. Hy sei dat er grutsk is op de mienskipssin dy't ûntstien is by it opromjen fan it guod dat oanspield is mei de konteners.