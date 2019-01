Boargemaster Bert Wassink: "Nu niet genoeg werk voor vrijwilligers"

"Het is onvoorstelbaar eigenlijk. Er is drie dagen lang keihard gewerkt", sei Wassink. Minsken dy't freed of letter it plan hiene om nei Skylge te gean, krije it advys om te sjen oft se op oare eilannen helpe kinne. Mooglik hat Skylge letter noch wol ferlet fan help.

Troch it wetter en de stoarmeftige wyn dy't foar nije wike foarspeld is, kin der noch guod oanspiele. As der dan wer hannen nedich binne om de strannen skjin te meitsjen, sil de boargemaster opnij in oprop dwaan.