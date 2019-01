Strafrjochtlik ûndersyk ynsteld nei de kontenerramp

It ûndersyk wurdt útfierd troch it Team Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. It ûndersyk stiet ûnder lieding fan in offisier fan Justysje fan it Functioneel Parket, in lanlik operearjend ûnderdiel fan it Iepenbier Ministearje.

It Functioneel Parket seit yn in parseferklearring dat it ûndersyk yn folle gong is en kin dêrom net ynhâldlik reageare. It ûndersyk is neffens harren rjochte op de fraach of de ûntstiene skea it gefolch is fan strafber hanneljen. It ûnderwerp fan it ûndersyk is oft immen, en wa, ferantwurdlik hâlden wurde kin foar de fersmoarging yn it Waadgebiet. Ek wurdt der ûndersocht hoe't it skip, de MSC Zoe, safolle konteners ferlieze koe en of't bygelyks de wet 'ter voorkoming verontreiniging door zeeschepen' oertrêden is.