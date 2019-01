It slachtoffer út Moarre kaam âldjiersjûn om it libben by it ôfstekken fan swier yllegaal fjoerwurk. De plysje lit witte dat de ferklearringen fan de trije manlju no fierder besjoen wurde. It iepenbier ministearje sil dan yn in letter stadium bepale oft der genôch oanlieding is foar in strafsaak.