Minister Van Nieuwenhuizen reagearret op fragen oer kontenerskip

Der wurdt neffens minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat mei "man en macht" wurke oan it skjinmeitsjen fan it wetter en de strannen, nei it oerboard slaan fan de 277 konteners fan it kontenerskip MSC Zoe. Dat skriuwt se yn in brief oan de Twadde Keamer, neidat sy fragen krige fan Frysk CDA-Keamerlid Maurits von Martels.