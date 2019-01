CDA fielt minister Van Nieuwenhuizen oan de tosk oer de konteners

Ek wol de fraksje witte wat de oarsaak fan it ynsidint west hat, oft Nederlân gearwurket mei oare lannen yn dit ûndersyk en of de minister har ynsette wol foar it chippen fan konteners, sadat dy earder fûn wurde kinne. It CDA wol ek witte oft der noch strafrjochtlike maatregels naam wurde.