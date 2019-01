Spesjale kampanje foar bern dy't troch jildkrapte net sporte kinne

Wytze Visser fan it sportfûns seit dat de problemen by de jongerein net goed sinjalearre wurde. "Alden sizze bygelyks net gau dat sy de mooglikheden net hawwe om harren bern sporte te litten." It fûns wol de bern graach fia yntermediêrs berikke. "Dat kinne skoalmasters, ferieningen oft jongereinwurkers wêze, dy't sjogge dat in bern earne yn efter bliuwt. Dan kinne se ús in seintsje jaan en dan kinne wy it yn it wurk stelle dat dy bern wol komme kinne."

Fia in posteraksje hopet de organisaasje dizze bern te berikken en se te stypjen yn harren sport of kulturele aktiviteit. Op de poster steane bekende persoanen, sa as fuotbaltrainer Henk de Jong, akteur Rutger Hauer en iishockeyspiler Tony Demelinne.