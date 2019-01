LIVEBLOG: Hannen wurde wer út 'e mouwen stutsen op it Waad

Yn de nacht fan tongersdei op freed binne der gjin nije konteners oanspield. Dochs sil der grif nij guod oan lân komme. Dêrom binne freedtemoarn sa'n hûndert militêren ôfsetten nei Skiermûntseach. Dat is it earste eilân dat sy oandogge, omdat dêr de help op it stuit it meast nedich is. Sy sille begjinne mei it oprêden fan it oanspielde guod en hawwe ûnder oare grutte weinen mei laadbakken meinaam.

At der op de oare eilannen help nedich is, kinne se dêr ek byspringe. Nei alle gedachten bliuwe de soldaten twa dagen op Skier.