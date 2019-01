Rjochter wiist fallisemint jildtransportbedriuw SecurCash ôf

Jildtransportbedriuw SecurCash, mei ek in fêstiging yn Drachten, is dochs net fallyt. It bedriuw hie it fallisemint oanfrege, mar de rjochter gie der juster net yn mei. Neffens de rjochter hat SecurCash genôch likide middelen om oan de finansjele ferplichtingen foldwaan te kinnen.