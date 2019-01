Militêren sette foet oan wal op Skiermûntseach

Der hawwe tongersdei in soad omropaksjes west. Frijwilligers setten har manmachtich yn om tegearre de strannen skjin te meitsjen. Dat is al aardich slagge, mar der leit noch hieltyd in soad rommel. Benammen op Skylge en Skiermûntseach is noch in soad te dwaan.

Dêrom wurde der no militêren ynsetten. Sy sille op Skiermûntseach begjinne mei it oprêden fan it oanspielde guod. Se hawwe ûnder oare grutte weinen mei laadbakken meinaam. At der op de oare eilannen help nedich is, kinne se dêr ek byspringe. Nei alle gedachten bliuwe de soldaten twa dagen op Skier.

Gjin nije konteners

Yn de nacht fan tongersdei op freed binne der gjin nije konteners oanspield. Tongersdei spielde der op Skiermûntseach lykwols in pûde giftige perokside oan. Der binne noch 279 fan sokke pûden hieltyd net fûn. De Dútske kustwacht hat melden dat der minstens trije konteners binne mei gefaarlike stoffen. Yn ien dêrfan siet de perokside, dy't ek op Skiermûntseach oantroffen is.