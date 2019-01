Kollum: "Starte mei it begjin"

Ut ûnderfining wit ik dat it sa is en dat ik it kin, mar ek dat ik it nea in hiel skoft folhâld. Der komt altyd wol wer in momint datst it dysels tastiest om wat lekkers te nimmen, omdatst sa goed dyn bêst dien hast. Ien dropke wurde wer fiif, of in hânfol. In hantsjefol sjips wurdt in hiele pûde en foardatst it witst, is it desimber en fretst dy wer klem oan de oaljekoeken of koarrest al it bier der wer út.

Mar 2019 wurdt it jier fan trochsette! En stel dat de sûker dochs ferfelend wurdt, dan belje ik gewoan de plysje. Ik bin baas oer myn eigen liif, blinder!