Flylân en Skylge stelle MSC oanspraaklik en rekkenje op fergoeding

De gemeente Flylân hat de Switserske rederij MSC oanspraaklik steld foar de skea troch oanspielde konteners fan it skip MSC Zoe, dat earder dizze wike 270 konteners ferlear yn de Noardsee boppe de Waadeilannen. Neffens boargemaster Tineke Schokker hat de gemeente de rederij in pittige brief stjoerd.