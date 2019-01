De nije spiler Darian Anderson makke yn dizze wedstriid syn debút by de Ljouwerters. Hy is de ferfanger fan pointguard Johnny Williams. Dy hie Aris frege om syn kontrakt te ûntbinen, fanwege in slepende blessuere.

Kommende sneon moat Aris wer thús spylje. Dan treffe de Ljouwerters Rotterdam.