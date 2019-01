FIDEO: Mei man en macht strannen en diken skjinmeitsje

En fan Skylge is it mar in lyts stapke nei Flylân. Want ek dêr hawwe eilânbewenners massaal holpen it strân skjin te meitsjen. Folle flugger as ferwachte eage it strân wer sa't it wêze moat: in prachtich stikje natuer.

De hiele dei wiene se yn it spier op Flylân. Trekkers, auto's en sels materieel fan de luchtmacht, dy't geregeld op Flylân oefenet, waarden ynset. Oan it begjin fan de middei wie hast alles oprêden. Dochs bliuwt it eilân alert, want der soe samar wer wat oanspiele kinne.