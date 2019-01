SC Cambuur yn wachtkeamer foar Jong AZ-spits Ferdy Druijf

Proefspilers

De seleksje fan de Ljouwerters is tongersdei foar in trainingskamp nei it Spaanske L'Alfàs del Pi, flakby Benidorm gien. Der binne twa proefspilers mei. Fanút Frankryk reizget Anthony Ribelin dêrhinne. "Dat is een buitenspeler, waarvan we beelden hebben gezien die ons nieuwsgierig maakten", fertelt Booy. Hy kaam de 22-jierrige Ribelin op it spoar fia in tip fan spilersmakelder Didier Martel, dy't sels yn it ferline by FC Utrecht spile. Ribelin is de soan fan Martel. Hy spilet no op it fjirde nivo yn Frankryk.

Ek de Oerûguayaan Matias Jones reizget mei nei Spanje. Jones is al wat langer op proef by Cambuur. Dêryn makke hy yndruk neffens Booy: "We hebben dingen gezien die de moeite waard zijn. We gaan nu kijken of het serieus gaat worden. Het is een type voetballer vergelijkbaar met Justin Mathieu, die in het midden en aan de zijkant van de aanval uit de voeten kan."