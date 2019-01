Frou hat bysûndere tsjelk mei in wearde fan 85.000 euro op souder stean

Verhensen

De beker waard brûkt as minsken lid wurde woene fan in bepaalde feriening. Sy moasten dan de ynhâld, bier of wyn, yn ien kear opdrinke. Dat waard 'verhensen' neamd, it tsjintwurdige 'ad fundum' of 'atten'. As dat slagge, waarden harren nammen mei in diamant of in diamanten ring yn it glês krast.

Laméris skatte de wearde fan de hensbeker op 85.000 euro.