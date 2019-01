Frijsteat Folgeren moat Formule 1-auto's werombringe

De twa Formule 1-auto's dy't nijjiersdei by de Frijsteat Folgeren yn Drachten opdûkten, binne opfrege troch de eigeners. De nijjiersferiening hie de race-auto's út Dútslân wei helle foar harren nijjiersstunt. De eigeners hiene har doe noch net meld, mar woansdei kaam der dan dochs in telefoantsje by Folgeren binnen.