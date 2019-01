Oantroffen pûde perokside is yndie gefaarlike fariant

Trije konteners

Maksimaal trije konteners mei gefaarlike stoffen binne oerboard gongen fan de MSC Zoe, seit de Dútske Havariekommando. Dit is de sintrale kommando maritieme needsituaasjes yn it Dútske Bremerhaven. De trije konteners binne noch net fûn. In Dútsk oaljetafersjochsfleantúch en in Dútske federale plysjehelikopter sykje yn it gebiet noardwest fan Borkum rjochting Nederlân om de konteners te trasearjen.

Gefaar foar de sûnens

It ferlies fan de konteners is nei alle gedachten yn de Nederlânske wetteren begûn, seit de Havariekommando. Twa leden fan it BHV-team binne oan board fan de MSC Zoe yn Bremerhaven om de konteners dy't ferlern binne te identifisearjen. De Havariekommando warskôget om de konteners, parten dêrfan of objekten net oan te reitsjen. Kontakt mei of it ynazemjen fan de stoffen kin in gefaar foar de sûnens wêze.