Cambuur nimt Frânske oanfaller mei op trainingskamp

Ribelin spile yn de jeugd by ûnder oare Montpellier en Stade Rennes, mar stiet no ûnder kontrakt by US Marseille Endoume. Dy klup spilet yn de fjirde difyzje fan it Frânske fuotbal. Njonken Ribelin giet ek Matias Jones mei nei Spanje. De Oerûguayaan is al langer op proef yn Ljouwert.